К криптопроектам подобрались компромиссы

Палата представителей все-таки согласилась рассмотреть криптопроекты Дональда Трампа. Биткойн на этом фоне восстанавливается после падения. Речь идет о трех документах. Один регулирует правовой статус криптоактивов, другой фиксирует требования к стейблкоинам. А третий стал поводом для споров в Конгрессе. Он запрещает Федеральной резервной системе эмиссию собственных цифровых монет, чтобы у государства не было чрезмерного контроля над операциями граждан. Но консервативные республиканцы опасались, что эту норму могут отклонить: это возможно потому, что она описана в отдельном тексте. Процедуру голосования тормозили. Палата представителей совещалась почти 10 часов, и это стало самым долгим заседанием в ее истории. В итоге был найден компромисс: норму включили в другой законопроект, который Конгресс не мог не принять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Почему для рынка так важны эти нормы, поясняет управляющий партнер юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин: «Один из законов, который сейчас обсуждается — Clarity Act — предлагает четко определить, что большинство криптовалют подпадает под понятие товара, и влияние SEC благодаря такому акту сильно уменьшится. Какие-то отдельные токены, действительно обладающие функционалом ценных бумаг, будут подпадать под влияние SEC.

Какие токены имеют явные признаки ценной бумаги и их нельзя считать товаром? Никто не запрещает выпускать в оцифрованном виде ценные бумаги — токен, который дает право его владельцу на получение прибыли от организации. То есть функционал ценной бумаги технически можно вшить в токен и начать его эмиссию. Раньше это не регулировалось, а ценные бумаги — это зарегулированный рынок, и там куча правил и требований. В токенизацию уходили, чтобы им не соответствовать и при этом делать все то же самое, но лавочку быстро прикрыли.

Что регулирует второй документ в этом пакете? Это Genius Act. Он направлен на стейблкойны, цена которых привязана к какой-то валюте. Genius Act направлен на то, чтобы усиливать требования по полному обеспечению стейблкойнов именно ликвидными активами. Для таких эмитентов и вводится ежемесячная отчетность. Детализация данного процесса выгодна новым игрокам, например банкам, которые с удовольствием зайдут в такую историю и начнут выпускать свои собственные стейблы. Прелесть механизма в том, что расчеты производятся за считанные секунды, без дополнительных подтверждений и прочего. Подтверждается все в сети блокчейна, на котором этот токен крутится. За счет этой скорости можно выходить в какие-то конкурирующие позиции и их завоевывать».

Как криптозаконы Трампа повлияют на стоимость цифровой валюты? И могут ли другие страны последовать примеру Соединенных Штатов? Об этом рассуждает основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин: «Я не жду большой коррекции, потому что рынок сохраняет достаточно позитивные настроения. Возможно, те самые инвесторы, которые хотели закупиться перед слухами и продать на фактах, выйдут, но все остальные останутся. В рынке много ликвидности, и еще недостаточно людей, которые купили. Другой вариант, что, возможно, именно в биткойне последует послабление. Даже не в связи с новостями, а скорее в связи с тем, что ликвидность на пике часто перетекает в другие монеты, и это тоже может случиться.

Если нормы вступят в силу на территории США, что это значит для криптовалютного рынка в глобальном смысле? Пока влияние минимальное. Единственное, что многие государства используют законодательство Соединенных Штатов как некий ориентир, поэтому, возможно, где-то появятся схожие нормы и правила. Экстерриториальный принцип американского права не такой простой, тем более когда речь идет о таком большом рынке, поэтому не думаю, что сразу начнутся какие-то последствия».

По словам Дональда Трампа, достичь компромисса удалось только после того, как он лично побеседовал с конгрессменами, которые выступали против проекта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов