На станциях метро в Петербурге из-за жары вновь начали раздавать бесплатную воду
Днем в пятницу, 25 июля, в связи с существенным повышением температуры воздуха ГУП «Петербургский метрополитен» организовало бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Питьевую воду, в частности, можно получить на станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская» и «Маяковская», уточнили в пресс-службе подземки.
В Петербургском метрополитене также отметили, что постоянно мониторят показатели температуры и при необходимости корректируют список станций.
«Ъ-СПб» сообщал, что бесплатная раздача питьевой воды из-за жары на станциях метро в Петербурге также была организована накануне, 24 июля.