Патрушев призвал лидеров НАТО учить русский, чтобы они распознали дружелюбие РФ

Помощник президента Николай Патрушев призвал представителей НАТО учить русский язык. Это, по его словам, поможет им понять слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.

«Ведь в этом нет никакого смысла, а все эти страшилки призваны лишь отвлечь население Европы от плачевного состояния экономики стран ЕС. Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа»,— сказал господин Патрушев в интервью «РИА Новости».

Так он прокомментировал слова Марка Рютте, генсека НАТО, который в январе заявил, что Европа будет учить русский язык, если не повысит расходы на оборону. В конце июня страны Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».