К сентябрю в Max интегрируют платформу для общения учителей с учениками «Сферум»

Платформа «Сферум», предназначенная для общения учителей, родителей и учеников, будет интегрирована в новый национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Работа над этим проектом ведется совместно с компанией VK.

В Минпросвещения уточнили, что на новой платформе сохранятся ключевые функции «Сферума», а также будут добавлены новые сервисы для образования. В ведомстве отметили, что запуск «Сферума» в Max нужно рассматривать в том числе как повышение информационной безопасности всего российского информационного пространства.

Сегодня Минобрнауки Татарстана сообщило, что с 1 сентября образовательные учреждения региона перейдут на мессенджер Max. Дорожная карта по переводу коммуникаций в образовательной платформе «Сферум» предусматривает закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года.

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