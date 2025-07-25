Одним MAXом

Татарстан и Марий Эл переведут образовательные учреждения на российский мессенджер Max. В Татарстане переход начнется с 1 сентября 2025 года и будет проходить в три этапа: сначала подключатся сотрудники Министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а после — родители и учащиеся. Всего в пилотную программу вошли шесть регионов. Как пояснил юрист Антон Смирнов, формальных санкций за отказ от использования мессенджера не предусмотрено, но он может привести к трудностям с получением актуальной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с 1 сентября все школьные чаты переведут в мессенджер Max

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Татарстане с 1 сентября все школьные чаты переведут в мессенджер Max

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 1 сентября 2025 года образовательные учреждения Татарстана перейдут на российский мессенджер Max. Дорожная карта по переводу коммуникаций в образовательной платформе «Сферум» предусматривает закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года. Переход должен быть завершен к 1 ноября 2025 года, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минобрнауки республики.

Переход будет поэтапным. На первом этапе подключатся работники Министерства образования и науки Республики Татарстан и Управления образования. На втором этапе — администрация и сотрудники школ, детских садов и средних профессиональных организаций. На третьем этапе — родители и учащиеся школ и СПО, а также родители воспитанников дошкольных организаций.

В новом мессенджере будут доступны привычные сервисы «Сферума», такие как «Пушкинская карта», «Награды» и «Переменка», отметили в пресс-службе.

В Марий Эл также планируют перевести школьные чаты в отечественный мессенджер. Как сообщили в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева, Марий Эл в числе шести регионов вошла в пилотную группу российских регионов по ускоренному переходу коммуникаций на платформу «Сферум».

Если родитель не захочет пользоваться мессенджером Max для школьных коммуникаций, формальных санкций за это не предусмотрено — законодательно принудить к использованию конкретного сервиса нельзя, однако на практике могут возникнуть сложности, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.

«Если в Max перенесут обсуждения классных вопросов или родительские чаты, отказ от сервиса может изолировать родителя от этих процессов. Главная проблема — не санкции, а возможное выпадение из информационного потока. Если отказ от Max принципиален, стоит заранее договориться со школой о компромиссном варианте», — отметил Антон Смирнов.

Санкт-Петербург стал первым российским регионом, где начали использовать новый отечественный мессенджер Max для работы городских служб. Главы Краснодара Евгений Наумов и Новосибирска Максим Кудрявцев также объявили о планах перевести внутреннюю переписку чиновников городских администраций в отечественный мессенджер.

В то же время первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву письма с предложением создать программу для переноса данных из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) в мессенджер Max. По мнению депутата Госдумы, это можно сделать по опыту «ВКонтакте», куда был перенесен контент с видеохостинга YouTube.

Влас Северин