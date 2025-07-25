На проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Петербурге выделят 50 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга открыли прием заявок на получение субсидий для организации и проведения в городе конгрессно-выставочных мероприятий. На эти цели в бюджете в 2025 году выделено 50 млн рублей, сообщили 25 июля в комитете по развитию туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что получить поддержку и компенсировать свои затраты смогут некоммерческие организации (НКО), организовавшие в Петербурге деловые мероприятия в период с 16 июня 2024 по 30 июня 2025 года.

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. Срок проведения оценки заявок и подведения итогов — не более 100 календарных дней с даты объявления о проведении конкурсного отбора, отметили в комитете Смольного.

В прошлом году в результате конкурса финансовую поддержку от городских властей получили 11 мероприятий. Общая сумма субсидий за 2024 год составила 23,4 млн рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделит городским НКО 1,2 млрд рублей на проведение фестивалей и конкурсов.

Андрей Цедрик