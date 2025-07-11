Смольный выделит городским НКО 1,2 млрд рублей на проведение фестивалей и конкурсов

В текущем году петербургские социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) получат из городского бюджета 1,2 млрд рублей на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в области культуры и искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в Смольном, одобренные городскими властями средства будут распределены между 75 заявками, победившими в конкурсном отборе. Среди победителей этого года — международные фестивали Dance Open, «Дворцы Санкт-Петербурга», «Послание к Человеку», Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль и другие культурные события.

Помимо этого, город также профинансирует несколько важных социальных инициатив, включая проект «Дорога к жизни», направленный на реабилитацию людей с ограниченными возможностями, проект «Не зря. Лаборатория инклюзивного перформанса для слепых и слабовидящих» и т.д.

В общей сложности на конкурс в 2025 году поступила 181 заявка на 2,6 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что две жительницы Петербурга получили условный срок и штраф за попытку мошенничества с субсидиями, выделяемыми в качестве компенсации участникам международных выставок и ярмарок.

Андрей Цедрик