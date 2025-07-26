Начали действовать новые правила предоставления преимущества машинам с мигалками

С 26 июля действует новая редакция ПДД с описанием действий водителей при приближении спецтранспорта со спецсигналом:

теперь нужно уступить дорогу или освободить полосу, перестроившись в соседний ряд или на обочину;

запрещается обгонять или опережать спецтранспорт (то есть двигаться в соседнем ряду с большей скоростью);

запрещается двигаться по соседним полосам с скоростью машины с мигалкой;

запрещается создавать спецтранспорту любые помехи.

Пропускать нужно не только скорую помощь, МЧС, пожарных или любую другую оперативную службу, но и машину без цветографической схемы на борту (на таких авто обычно возят чиновников), а также автомобили, которые сопровождаются другой машиной со спецсигналом в составе колонны.

Наказание за нарушение правила – штраф до 7,5 тыс. руб. или лишение прав.

Подробнее о новых правилах — в материале «Ъ».