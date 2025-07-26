Мигать — бояться!

С субботы, 26 июля, вступают в силу новые Правила дорожного движения (ПДД). При приближении автомобиля со спецсигналом водителям теперь необходимо перестраиваться в соседний ряд или на обочину. Запрещается двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости. Впервые введена обязанность пропускать машину без цветографической схемы — на таких авто обычно возят чиновников. Штрафы за нарушения пока остаются прежними (до 7,5 тыс. руб.), однако в ближайшее время они будут ужесточены. Соответствующие изменения в КоАП были вчера одобрены Советом федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Вступающие в силу изменения в ПДД касаются поведения водителей при приближении к ним специального транспорта с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

До сих пор в правилах была прописана обязанность «уступить дорогу» таким машинам без детальной расшифровки. Теперь в соответствующий пункт правил добавлено, что водитель должен «освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения» или выполнить «иной маневр» для обеспечения «беспрепятственного» проезда машины с мигалкой.

Впервые введен запрет на опережение таких автомобилей (то есть на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении) и на движение с их скоростью в соседних полосах.

Нельзя создавать для машин с мигалками помехи и препятствовать их «организованному движению». Что конкретно имеется в виду под «препятствовать», в правилах не сказано.

До сих пор в ПДД был лишь запрет на обгон таких автомобилей.

Теперь нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту (на них обычно перевозят высших чиновников), а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой — машина с мигалкой. Список госорганов, кому положены автомобили с дорожными привилегиями, представлен в указе президента № 635 (см. справку). Обязанность пропускать транспорт «традиционных» оперативных служб (скорая помощь, МЧС, пожарные, МЧС и другие) на машинах с цветографической раскраской сохранилась, в этой части изменений нет.

Ужесточения в части пропуска машин чиновников Минтранс объяснял необходимостью обеспечить безопасность объектов государственной охраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

В случае нарушения новых правил пока что применяется действующая редакция ст. 12.17 КоАП. За отказ уступить дорогу машине с включенной мигалкой и спецсигналом предусмотрен штраф 500 руб. Если едет транспорт с цветографической схемой, то санкция назначается судом, варьируясь от штрафа в размере 4,5–7,5 тыс. руб. до лишения прав. Но скоро наказание ужесточат: соответствующие поправки к КоАП уже одобрила Госдума, вчера это сделал и Совет федерации. За отказ пропустить «раскрашенную» машину оперативной службы будет назначаться штраф 7,5–10 тыс. руб. или лишение прав. Аналогичное наказание — за отказ пропустить «гражданскую» машину (отдельный состав вводится впервые в кодексе). Отметим, что ужесточающие поправки внесены в КоАП не отдельным документом, а поправками ко второму чтению к законопроекту об экспедиторской деятельности. Таким же способом в него добавили санкции за поиск экстремистских материалов.

Поправки могут вызвать вопросы у водителей и, как следствие, неоднозначное правоприменение, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Не ясно, как освобождать полосу для пропуска спецтранспорта в условиях плотного городского трафика,— сетует эксперт.— Непонятно, можно ли нарушать другие правила, например выехать за сплошную линию разметки или на обочину, чтобы пропустить скорую, и не быть оштрафованным. Разъяснения могли бы дать водителям более четкое руководство к действию». В КоАП, обращает внимание господин Шумский, почему-то не оказалось состава за отказ уступить дорогу сопровождаемой, движущейся в колонне с ДПС машине, хотя в правилах это требование есть.

Иван Буранов