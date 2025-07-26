В России запретили адаптеры ремней безопасности в автомобилях

С 26 июля поправками к ПДД изменены правила перевозки детей в автомобилях.

Впервые введено понятие «детской удерживающей системы» — к ней приравнивается автомобильное кресло или бустер. Разнообразные адаптеры, лямки и корректоры ремней безопасности, другие дешевые заменители устройств для перевозки детей отныне запрещены.

Штраф за перевозку ребенка без кресла или бустера составляет 3 тыс. руб. Санкцию планируется поднять до 5 тыс. руб., соответствующий законопроект в конце июля одобрил к первому чтению комитет Госдумы по госстроительству.

Остальные правила перевозки детей не изменились. Ребенка возрастом до семи лет в машине по-прежнему нужно возить исключительно в «детской удерживающей системе (устройстве)». Детей от семи до одиннадцати лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности, но только на заднем сиденье.

Иван Буранов