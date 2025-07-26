Инвесторы сыграли на смягчении

Российский финансовый рынок довольно спокойно отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку на 2 п. п., до 18%. Тем более что накануне подавляющее число аналитиков и экономистов в опросах различных СМИ ожидало именно такого исхода. Индекс Московской биржи весь четверг и первую половину дня в пятницу оставался в узком диапазоне 2810–2820 пунктов. Впрочем, участники рынка в большей степени ориентировались на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на фоне смягчения прогноза по ключевой ставке заявила, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой «столько, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к 4% в 2026 году и закрепления ее вблизи этого уровня». Отчасти это привело к активизации продаж на рынке акций, в результате чего индекс IMOEX откатился до 2772,39 пункта, на 1,3% ниже закрытия четверга.

Как отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева, рынок акций перешел к более активному снижению «вследствие преобладания проинфляционных рисков над дезинфляционными на среднесрочном горизонте». Это означает, что «ставки в экономике будут оставаться высокими достаточно длительное время, продолжая оказывать давление на бизнес», отмечает эксперт. При этом бизнес будет сокращать или откладывать исполнение своих инвестиционных программ ввиду дорогих денег в экономике, что будет сдерживать возможности для роста, считает госпожа Пырьева.

Вместе с тем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что смягчение денежно-кредитных условий является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты. Однако ожидания по ключевой ставке рубль отыграл еще накануне. В четверг на внебиржевом рынке курс доллара поднялся до 79,3 руб./$, прибавив за день почти 1 руб. В пятницу попытка игры на повышение продолжилась — курс доллара достигал 80 руб./$. Однако не задержался на этой отметке и фактически вернулся к показателям предыдущего дня — 79,4 руб./$. На биржевом рынке курс юаня последние два дня оставался в диапазоне 11,05–11,1 руб./CNY.

Дмитрий Михайлович