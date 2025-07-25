Путин разрешил RAI Capital Partners сделки с долями в онлайн-кинотеатре «Иви»

Гонконгская структура RAI Capital Partners получила разрешение от президента РФ Владимира Путина на сделки с долями в онлайн-кинотеатре «Иви» (ООО «Иви.ру») — соответствующий указ был опубликован на сайте правовых актов. При этом в документе не уточняется, о каких операциях идет речь, он содержит стандартную для таких случаев формулировку — «разрешено совершение сделок, влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал ООО "Иви.ру"».

Конечным бенефициаром RAI Capital Partners значится Николай Васильков, следует из гонконгского реестра юридических лиц. Он является текущим гендиректором онлайн-кинотеатра. Стриминг был запущен в 2010 году финансистом Олегом Тумановым, в апреле 2022 года топ-менеджер передал операционное управление компанией своему заместителю — господину Василькову. В «Иви» на момент публикации не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Иви.ру» является кипрская структура Ivi.ru Media Ltd. Собственников последней компания не раскрывает. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, в результате которой «Иви» получила $250 млн. В июне 2021 года из раскрытия ВТБ стало известно, что доля госбанка в Ivi.ru Media Ltd составила 8,8%. Спустя четыре года госбанк вышел из капитала онлайн-кинотеатра — об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2025. По итогам прошлого года выручка ООО «Иви.ру» составила 22,9 млрд руб. при чистой прибыли 3,6 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 16,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

Юлия Юрасова