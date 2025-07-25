Пятеро подростков спалили детскую площадку в поселке Рахья ради забавы

Группа молодых людей подожгла детскую площадку, расположенную у дома 2/3 по Октябрьскому шоссе в поселке Рахья, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По факту случвшегося следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Вскоре правоохранители установили личности поджигателей, ими оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Несовершеннолетних доставили в отдел для разбирательства. Там молодые люди рассказали, что разобрали скамейку и подожгли доски с помощью зажигалки ради забавы. Площадка сгорела полностью, ущерб муниципалитету составил более 1,7 млн рублей.

В итоге троим задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Самые младшие участники переданы законным представителям. Расследование дела продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подростка обвинили в теракте за поджог автомобиля в Петербурге. По версии следствия, несовершеннолетний действовал по указанию неустановленных лиц, которые получил через мессенджер.

Андрей Маркелов