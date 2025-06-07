Подростка обвинили в теракте за поджог автомобиля в Петербурге

15-летний подросток поджег автомобиль на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору), сообщила пресс-служба городского ГСУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЧП случилось 5 июня. По версии следствия, подросток действовал по указанию неустановленных лиц, которые получил через мессенджер. Он разлил жидкость для розжига на капот машины, в которой якобы было взрывное устройство, и поджег ее. Молодой человек был задержан очевидцами. Возникший пожар потушили, никто не пострадал.

Следствие направило в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Расследование ведет следственный отдел по центральному району местного ГСУ СКР.

Похожий случай произошел на этой неделе в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). Там был задержан 16-летний подросток по подозрению в поджогах автомобилей с патриотической символикой. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).