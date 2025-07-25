Reuters: Маск приказал отключить Starlink во время наступления ВСУ в 2022 году

Приказ Илона Маска об отключении спутниковой связи Starlink над частью Украины якобы сорвал контрнаступление Киева осенью 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным этих источников, Илон Маск якобы приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX отключить покрытие Starlink в некоторых районах, включая Херсон. «Мы должны это сделать»,— цитируют источники Reuters слова инженера Starlink Майкла Николлса его коллегам после получения приказа от Илона Маска. Как сообщает агентство, сотрудники отключили по меньшей мере сотню терминалов Starlink.

Источники агентства указывают, что в тот момент украинские войска внезапно оказались в полной информационной изоляции. Они запаниковали, поскольку перестали работать беспилотники, следившие за российскими войсками, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, не могли поражать цели.

Как отмечается в публикации Reuters, этот прежде неизвестный приказ Илона Маска — первый случай, когда он отключил покрытие Starlink над полем боя во время боевых действий. Это решение якобы шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив господину Маску «взять исход войны в свои руки».

Агентство указывает, что не ясно, чем руководствовался Илон Маск, отдавая такой приказ, когда именно он его отдал и сколько времени был отключен Starlink в этом регионе. Источники Reuters заявили, что господин Маск якобы выражал озабоченность тем, что продвижение украинской армии может спровоцировать ядерный удар со стороны России.

Алена Миклашевская