Израиль ищет альтернативные пути освобождения заложников из Газы

Израиль ищет альтернативные пути возвращения заложников из сектора Газа. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, обвинив палестинское движение «Хамас» в воспрепятствовании сделке по освобождению заложников.

«Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору "Хамаса" и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона»,— написал Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X.

Израильский премьер также дал понять , что согласен с оценкой спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которую тот ранее дал действиям «Хамаса». Объясняя отзыв американских переговорщиков из Дохи, он говорил, что позиция палестинского движения «ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». «Спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф абсолютно прав: "Хамаса" — это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников»,— написал господин Нетаньяху.

В четверг в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль отозвал переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от «Хамаса». Вслед за Израилем американцы также отозвали свою команду. Стив Уиткофф тогда же заявил, что Вашингтон рассмотрит альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В минувший понедельник близкое к палестинскому движению агентство Maan сообщило, что стороны могут подписать соглашение уже на этой неделе, максимум — в начале следующей. При этом агентство отмечало, что еще не все пункты согласованы. Позднее источник в «Хамасе» сообщил агентству Reuters, что движение считает необходимым доработать соглашение. В числе требований палестинской стороны — иной механизм обмена заключенными и гарантии невозобновления военных действий со стороны Израиля.

Анастасия Домбицкая