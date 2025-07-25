Анонсированные автомобили «Москвич 8» пока не появились у петербургских дилеров

Несмотря на анонсированный на начало текущей недели старт продаж в Петербурге семиместного кроссовера «Москвич 8», в автосалонах у городских дилеров эта модель пока так и не появилась. В то же время она доступна для покупки у некоторых дилеров в Москве, сообщает 25 июля Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, в Петербурге в настоящий момент представлены только две модели отечественной марки: кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6». При этом последний в автосалонах присутствует лишь в нескольких экземплярах, почти весь объем предложения — это «Москвич 3». Также у петербургских дилеров отсутствует электромобиль «Москвич 3е».

В целом по итогам шести месяцев продажи бренда «Москвич» в Петербурге сократились на 6%. С начала года в городе на Неве было зарегистрировано 310 новых автомобилей марки. По результатам первой половины 2025 года «Москвич» вошел в топ-20 наиболее популярных брендов. В прошлом году он занял в этом рейтинге 21-е место.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи новых автомобилей Solaris в Петербурге впервые обошли марку «Москвич».

Андрей Цедрик