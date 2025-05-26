Продажи новых автомобилей Solaris в Петербурге впервые обошли марку «Москвич»

По итогам четырех месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей бренда Solaris в Петербурге впервые обошел отечественную марку «Москвич». Ранее московский бренд всегда был выше петербургского, отмечает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «АГР» Фото: ООО «АГР»

По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, количество регистраций новых авто, собранных на петербургском заводе АГР, составило в январе-апреле 266 штук. При этом результат «Москвича» за тот же период — 227. Такие цифры назвали в аналитическом центре «Автомаркетолог».

За первый квартал года Solaris значительно уступал в продажах «Москвичу», однако в апреле марка показала один из своих лучших результатов по итогам одного месяца продаж с момента выхода на рынок — 118, отмечают аналитики.

На третьем месте по продажам после Solaris и «Москвича» в Петербурге расположился XCite — 97 регистраций за четыре месяца (меньше, чем за один апрель у Solaris).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти возобновили производство комплектующих для «Автозавода АГР».

Андрей Цедрик