«Желтый» уровень погодной опасности из-за жары вновь объявили в Петербурге

В Петербурге снова объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры. Такой режим будет действовать на территории города 25 и 26 июля с 12:00 до 19:00.

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По информации Росгидрометцентра, днем в пятницу и субботу в Петербурге ожидается температура воздуха в районе +30… +31 градуса.

На фоне установившейся в городе жары Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях — «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Достоевская», «Ладожская» и «Маяковская».

В период высокой солнечной активности жителей города просят не выходить из дома без головного убора. Также рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в четверг, 24 июля, синоптики прогнозировали в Петербурге в районе +29...+31 градуса. При этом атмосферное давление в течение дня будет медленно повышаться, отметили в Гидрометцентре.

Андрей Цедрик