Суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, который был осужден на пять лет лишения свободы за крупное хищение. Приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Попов участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Тамбове. Апелляция рассматривалась в закрытом режиме. На этом настаивала прокуратура. По данным надзора, в деле есть материалы, содержащие служебную тайну в сфере обороны, и при открытых слушаниях ее могли разгласить. Защита настаивала, что «ни служебной, ни иной тайны в деле нет».

Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Средства выделила администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Генерала приговорили к пяти годам колонии и лишили воинского звания. Он не согласился с приговором и надеется вернуться на СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Надеюсь снова встать встрой"».