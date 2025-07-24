«Надеюсь встать в строй»

25 июля 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного за мошенничество с металлом на пятилетний срок. На разбирательство в столицу его так и не этапировали, поэтому генерал будет участвовать в нем посредством ВКС. Перед слушаниями он был отмечен орденом Запорожской области, сказав получавшему вместо себя адвокату награду, что рассчитывает вернуться на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Москве в представительстве Запорожской области адвокату Ивана Попова Сергею Буйновскому вручили орден за заслуги перед ней 1-й степени. «Когда я поздравил Ивана Ивановича с наградой, он выразил огромную благодарность жителям Запорожья и губернатору региона Балицкому за столь высокую оценку его деятельности»,— рассказал “Ъ” защитник Буйновский. «Надеюсь в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага»,— процитировал он слова генерала.

Региональной награды он был удостоен за отражение контрнаступления ВСУ 2023 года, которое как раз происходило в запорожском направлении.

С событиями того времени связано и уголовное дело в отношении Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Тогда по заявке военных ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова» (учредитель администрация Запорожья) выделил металл для строительства оборонительных сооружений. По версии СКР, сэкономленные материалы на 130 млн руб. были похищены, проданы, а деньги присвоены.

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Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Сергею Моисееву четыре года, которые он обжаловать не стал. В свою очередь, Иван Попов, лишенный не только свободы, но и звания генерал-майора (приговор не вступил в силу, поэтому он остается старшим офицером), подал апелляционную жалобу. Аналогичная бумага поступила от представителей Запорожской области, которые не считают себя потерпевшей стороной.

Иван Попов настаивал, чтобы его отправили в Москву, где он хотел очно поучаствовать в разбирательстве, но его просьбу не удовлетворили. Не удалось ему и вернуться в действующую армию.

По версии военных, у них не оказалось соответствующей его статусу должности.

Следует отметить, что генерал Попов помимо прочего награжден орденами Жукова, Мужества и «За военные заслуги», а также множеством медалей. Одну из ведомственных наград он получил уже после вынесения приговора.

Николай Сергеев