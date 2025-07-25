Стало известно о возвращении еще пяти бойцов Черноземья из украинского плена

В рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены трое военнослужащих из Липецкой области и двое из Курской. Об этом сообщили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов.

По данным господина Артамонова, военные находятся в Беларуси. Им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал об освобождении трех военнослужащих из Воронежской области.

Кабира Гасанова