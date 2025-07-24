Из украинского плена вернулись трое воронежских бойцов

Россия и Украина продолжают обмен военнопленными. Освобождены трое военнослужащих из Воронежской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Канищев.

Воронежцам оказали медицинскую и психологическую помощь в Беларуси. Дальнейшая реабилитация пройдет в медицинских учреждениях Минобороны России.

Воронежский омбудсмен Сергей Канищев добавил, что готов оказать правовую помощь вернувшимся из плена и их семьям при необходимости.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила, что среди вернувшихся домой военных, предварительно, есть и белгородцы, но не назвала их точное количество.

В начале мая стало известно об освобождении семерых военнослужащих из Воронежской области и двоих из Липецкой.

Анастасия Назаренко