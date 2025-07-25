В ЯГТУ появятся судостроительные классы

В Ярославском государственном техническом университете завершается создание судостроительных инженерных классов, сообщили «Ъ-Ярославль» в вузе. Работы по ремонту и оснащению будут завершены к началу нового учебного года. Проект направлен на подготовку специалистов для судостроительной отрасли и профориентацию студентов.

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Фото: Управление МЧС по Ярославской области Спуск на воду судна в Ярославле

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Проект финансируется за счет субсидии Минобрнауки России, средств бюджета Ярославской области и средств самого университета. Ректор Елена Степанова подчеркнула, что новое учебное пространство позволит студентам освоить навыки в морской робототехнике, теории корабля, программировании и электронике.

Образовательный проект включает программы дополнительного, среднего профессионального и высшего образования по направлениям морской робототехники, судомоделизма, компьютерного моделирования, проектирования и аддитивных технологий. Целевая аудитория — школьники и студенты ЯГТУ, осваивающие профессиональные модули. В прошлом году университет провел первый набор студентов по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».

В Ярославской области работает несколько судостроительных заводов, они расположены в областном центре и Рыбинске.

Антон Голицын