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Хлопок сорвал крышу

В Саратове взрыв разрушил квартиры в многоквартирном доме на Блинова, 2

В Саратове в результате взрыва на Блинова, 2 разрушено несколько квартир, спасатели под завалами нашли четверых погибших, включая ребенка. На данный момент сообщается о семи пострадавших. Предварительная версия — взрыв бытового газа. Как выглядит место происшествия — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ