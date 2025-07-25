Хлопок сорвал крышу

В Саратове в результате взрыва на Блинова, 2 разрушено несколько квартир, спасатели под завалами нашли четверых погибших, включая ребенка. На данный момент сообщается о семи пострадавших. Предварительная версия — взрыв бытового газа. Как выглядит место происшествия — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ