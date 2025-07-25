«Сбер» с 28 июля снизит ставки по кредитам для малого бизнеса

«Сбер» решил снизить ставки по кредитам для малого бизнеса на 4%. Это произошло на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России, сказано в пресс-релизе компании.

«Это уже второе снижение ставок с начала года, — отметили в банке. — Общий уровень снижения составил 6 п. п.».

Сегодня Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал, при котором возможно как понижение, так и повышение показателя в дальнейшем.

Подробнее — в материале «ЦБ продолжил снижение».