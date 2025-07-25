В Южной Корее в представляющем группу BTS агентстве прошли обыски

24 июля южнокорейская полиция провела обыск в штаб-квартире музыкального агентства и звукозаписывающего лейбла HYBE в Сеуле. Об этом пишут южнокорейские СМИ. По их данным, обыск прошел в рамках расследования деятельности основателя HYBE Пан Си Хека.

По данным СМИ, перед IPO лейбла в 2020 году он вместе с тремя другими его топ-менеджерами обманом убедил некоторых инвесторов продать свои акции контролируемому ими инвестфонду. В итоге Пан Си Хек и другие руководители HYBE заработали около 400 млрд вон ($293 млн), продав акции компании после IPO, когда цены на них выросли.

В полиции Сеула отказались комментировать информацию об обыске. В HYBE заявили, что IPO проходило в соответствии со всеми правилами и что компания сотрудничает со следствием.

HYBE (ранее назывался Big Hit Entertainment) был основан в 2005 году как звукозаписывающий лейбл и музыкальное агентство. Самый известный его проект — K-pop группа BTS. Big Hit Entertainment провел IPO в октябре 2020 года, его акции выросли на 90% в первый день торгов.

Яна Рождественская