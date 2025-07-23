Елабужская прокуратура поддержала запрет аренды электросамокатов

Елабужская городская прокуратура дала положительное заключение на проект постановления, подразумевающий запрет аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Власти города запретили коммерческий прокат электросамокатов из-за отсутствия инфраструктуры для безопасного передвижения. Новые меры запрещают прокат электросамокатов до появления велодорожек и разметки. Власти будут эвакуировать несанкционированные пункты проката на штрафстоянки. Один предприниматель уже нарушил запрет, и его электросамокаты изъяли.

Запрет касается только коммерческого проката. Владельцы личных электросамокатов могут продолжать пользоваться ими, но должны соблюдать правила дорожного движения.

Влас Северин