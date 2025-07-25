Бывшему вице-мэру Воронежа снова не удалось отменить взыскание 15 миллионов

Первый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего вице-мэра Воронежа Марины Плиевой на решение Центрального райсуда, которым с нее было взыскано 15 млн руб., полученных от незаконной коммерческой деятельности. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Плиева в гордуме Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марина Плиева в гордуме Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было вынесено в октябре 2024 года по иску прокуратура. Проверка надзора показала, что в период муниципальной службы госпожа Плиева нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. В 2005 году она якобы организовала регистрацию юрлица ООО «Альянс» на брата своего мужа Александра Храпина и сама фактически управляла компанией. Доля в уставном капитале общества была переоформлена на мать Плиевой, а в августе 2021 года на основании договора купли-продажи чиновница продала свою часть компании за 15 млн руб. Деньги поступили на банковский счет, находящийся в фактическом пользовании Плиевой.

Марина Плиева подала на решение апелляционную жалобу. В начале этого года Воронежский областной суд оставил ее без удовлетворения. После этого экс-чиновница в марте подала на него уже кассационную жалобу. Параллельно судебным спорам Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном участии бывшего вице-мэра в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Оно было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Марина Плиева работала в администрации Воронежа с июля 2004 года по апрель 2023-го. Она трудилась на посту начальника управления разработки нормативно-правовой базы местного самоуправления, затем была начальником административно-правового управления, замглавы администрации, директором департамента общественной безопасности, полпредом главы Воронежа в гордуме — руководителем правового управления.

Владимир Зоркий