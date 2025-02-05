Бывшей воронежской чиновнице не удалось отменить взыскание с нее 15 млн рублей

Воронежский облсуд отклонил жалобу бывшего вице-мэра Марины Плиевой, с которой было взыскано 15 млн руб., полученных от незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Плиева (справа) и бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марина Плиева (справа) и бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурорская проверка, напомним, показала, что в период муниципальной службы госпожа Плиева (работала в мэрии города с 2004 года) нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. В 2005 году она якобы организовала регистрацию юрлица ООО «Альянс» на брата своего мужа Александра Храпина и сама фактически управляла компанией. Доля в уставном капитале общества была переоформлена на мать Плиевой, а в августе 2021 года на основании договора купли-продажи чиновница продала свою часть компании за 15 млн руб. Деньги поступили на банковский счет, находящийся в фактическом пользовании Плиевой. При этом в декларациях о доходах сотрудница мэрии не отражала свою связь с коммерческой компанией.

По иску прокуратуры Центральный райсуд Воронежа взыскал с Плиевой 15 млн руб. Она не согласилась с решением и обжаловала его. В итоге апелляционная инстанция оставила решение в силе.

История с бизнесом Плиевой ранее легла в основу уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Следственный комитет прекратил его по нереабилитирующим обстоятельствам.

Сергей Толмачев