Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшей воронежской чиновнице не удалось отменить взыскание с нее 15 млн рублей

Воронежский облсуд отклонил жалобу бывшего вице-мэра Марины Плиевой, с которой было взыскано 15 млн руб., полученных от незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Марина Плиева (справа) и бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов

Марина Плиева (справа) и бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Марина Плиева (справа) и бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурорская проверка, напомним, показала, что в период муниципальной службы госпожа Плиева (работала в мэрии города с 2004 года) нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. В 2005 году она якобы организовала регистрацию юрлица ООО «Альянс» на брата своего мужа Александра Храпина и сама фактически управляла компанией. Доля в уставном капитале общества была переоформлена на мать Плиевой, а в августе 2021 года на основании договора купли-продажи чиновница продала свою часть компании за 15 млн руб. Деньги поступили на банковский счет, находящийся в фактическом пользовании Плиевой. При этом в декларациях о доходах сотрудница мэрии не отражала свою связь с коммерческой компанией.

По иску прокуратуры Центральный райсуд Воронежа взыскал с Плиевой 15 млн руб. Она не согласилась с решением и обжаловала его. В итоге апелляционная инстанция оставила решение в силе.

История с бизнесом Плиевой ранее легла в основу уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Следственный комитет прекратил его по нереабилитирующим обстоятельствам.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...