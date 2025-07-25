В Свердловской области построят восемь новых мусорных полигонов

На территории Свердловской области планируется построить еще восемь полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) и ввести их до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев и Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Дмитрий Патрушев и Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Этот вопрос он обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. По поручению зампреда регион вместе с «Российским экологическим оператором» будет создавать инфраструктуру по обращению с ТКО. «Также продолжим все наши проекты по ликвидации несанкционированных свалок, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, очистке водоемов и лесовосстановлению»,— добавил господин Паслер.

Ранее археологическая государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство двух комплексов по обращению с ТКО в районе Екатеринбурга: экотехнопарк «Верхнепышминский» и комплексный объект по обращению с ТКО и промышленными отходами (ПО) «Широкореченский». В Сысерти (Свердловская область), где планировалось строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», построят ферму или свиноводческий комплекс — до этого против строительства полигона выступали местные жители.

Ирина Пичурина