В Сысерти, где планировался мусорный полигон, построят ферму или свинокомплекс

На земельном участке в Сысертском округе (Свердловская область), где планировалось строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», построят ферму или свиноводческий комплекс, заявил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, 28 июня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что проект строительства мусорного комплекса в Сысерти реализован не будет. «Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— написал он. Концессионер ООО «Экологические системы» поддержал решение главы региона.

По словам Алексея Боброва, совсем от реализации проекта не отказываются, и в том или ином качестве проект будет развиваться, а подробности станут ясны в ближайшие год-полтора. «Мы не самая безземельная страна, но в больших агломерациях найти площадку очень сложно»,— прокомментировал господин Бобров.

Ранее нарушения в распоряжении землями под строительство полигона нашли прокуратура и Россельхознадзор, отказаться от его строительства в Сысерти призвал Минсельхоз РФ.

Проект мусорного полигона под Сысертью презентовали в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб. В ноябре 2023 года прошли общественные слушания, на которых местные жители отклонили проект генплана, подразумевающий строительство комплекса. В июне 2024 года генплан был утвержден минстроем Свердловской области. После этого сысертские активисты пять раз инициировали проведение референдума по вопросу строительства полигона, но получали отказ избиркома в регистрации, в четвертый раз документы были переданы в думу, которая также не утвердила референдум.

Анна Капустина