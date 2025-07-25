«Ключавто» закрыл все салоны в Ростове-на-Дону

Компания «Ключавто» прекратила свою деятельность в Ростове-на-Дону и закрыла все салоны по продаже автомобилей. Об этом пишет издание Donday.

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Информацию о приостановке деятельности «СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП» подтверждает сервис проверки контрагентов «Картотека.ру». Решением от 24 февраля 2025 года была отменена реорганизация в форме присоединения к ООО «КЛЮЧАВТО».

По данным издания, автосалоны компании на улицах Вавилова, Малиновского и Текучева не обслуживают клиентов с начала июля.

Основанная в Горячем ключе Краснодарского края компания «Ключавто» продавала иномарки высокого класса, а после ухода с рынка мировых брендов перестроилась на поставки продукции китайского автопрома.

Константин Соловьев