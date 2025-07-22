Иноагент Юрий Дудь заочно арестован российским судом

Басманный районный суд Москвы арестовал журналиста Юрия Дудя (объявлен иноагентом в РФ) на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Дудь (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Постановление связано с возможным уклонением журналиста от исполнения обязанностей иноагента (ч.3 ст.330.1 УК РФ). При этом в начале июля СКР сообщил о возбуждении против блогера уголовного дела по второй части той же статьи, отвечающей за повторное нарушение в течение года.

Третья часть ст. 330.1 УК РФ отличается тем, что направлена на лица «осуществляющие целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации». Максимальная санкция по этой части статьи — до 5 лет лишения свободы. По предыдущей версии обвинений, озвученной СКР, Юрия Дудя (объявлен иноагентом в РФ) могли лишить свободы на срок до двух лет.