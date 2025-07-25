Арестованы счета основателя «Русагро» Мошковича на сумму около 3 млрд рублей

Суд в Москве арестовал счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма замороженных денежных средств составила около 3 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в их распоряжении.

Господин Мошкович был арестован вместе с бывшим гендиректором «Русагро» Максимом Басовым 27 марта. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он обвинил управленцев «Русагро» в том, что те убедили его продать 85% акций компании-учредителя «Солнечных продуктов» — кипрской Solpro Investment Ltd. В обмен на продажу господину Бурову, по его словам, были обещаны инвестиции, которые затем не последовали. Позже потерпевшими по делу признали компанию «Сингента» и группу компаний ЭКФО. Как ранее писал «Ъ», следствием установлено еще 16 заявителей, которым обвиняемые могли нанести ущерб.

Правоохранители оценивают общий ущерб по этому делу в 48 млрд руб. «Русагро» ранее предлагала за господина Мошковича залог в размере 1 млрд руб. На заседании по продлению меры пресечения господин Мошкович подчеркивал, что ушел от бизнеса «в последние годы» и посвятил себя благотворительности.

В мае Вадиму Мошковичу было предъявлено еще одно обвинение. Следствие заподозрило его в даче взятки бывшему замглавы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии правоохранителей, в 2019 году основатель «Русагро» передал чиновнику охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. За это, как предполагают в МВД, предприниматель надеялся получить от господина Иванова покровительство.

Подробнее о последних обвинениях против основателя «Русагро» — в материале «В Вадима Мошковича выстрелила взятка».