Путин: необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за службу, а также напомнил им о важности борьбы с киберпреступностью.

«Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных, современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве... Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела»,— сказал Владимир Путин в видеообращении.

Он призвал следователей разоблачать финансовые махинации, «изощренные схемы мошенничества», от которых, в том числе, страдают пожилые люди и участники военной операции на Украине. Он назвал такие преступления циничным и бессовестным обманом людей.

У сотрудников Следственного комитета, следователей МВД и ФСБ есть и другие серьезные задачи, отметил президент. «Прежде всего это борьба с наиболее опасными проявлениями криминальной угрозы, с организованной преступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом»,— сказал господин Путин.

День сотрудника органов следствия был утвержден в 2014 году, он празднуется 25 юля. В этот день в 1713 году Петр I подписал указ о создании первой следственной канцелярии.