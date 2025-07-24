Тамбовским контрактникам увеличат единовременную выплату до 1,1 млн рублей

Инициативу правительства Тамбовской области по увеличении единовременной выплаты контрактникам с 600 тыс. до 1,1 млн руб. одобрил комитет облдумы по труду и социальной политике. В ближайшее время сессия регионального парламента узаконит это решение, сообщила пресс-служба облдумы.

Мера поддержки коснется тех, кто подпишет контракт с армией или Росгвардией. На выплату в 1,1 млн руб. смогут претендовать и жители других регионов, завербованные в войска на территории Тамбовской области. Для иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту выплата составит 600 тыс. руб.

В Белгородской области участники СВО получают 3 млн руб. в течение двух месяцев после подписания документов. В Воронежской области на данный момент единовременная выплата при заключении контракта увеличена до 905 тыс. руб. и дополнительно поступившие на службу получают до 300 тыс. руб. спонсорской поддержки от местных компаний. В Курской области единовременная выплата составляет 3,3 млн руб. В Липецкой области контрактники получают 850 тыс. руб. В Орловской — до 1 млн руб.

В начале июля центральный райсуд Воронежа заключил под стражу бывшего министра предпринимательства региона Геннадия Швыркова. Ему вменяют махинации с выплатами добровольцам, которые заключили контракты на участие в специальной военной операции.

Ульяна Ларионова