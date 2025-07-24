Воронежскую ясновидящую оправили в СИЗО за хищение 20 млн рублей у клиента

Воронежский областной суд оставил в силе решение Рамонского райсуда о заключении под стражу местной жительницы, которую обвиняют в хищении под видом магических услуг 20 млн руб. и части бизнеса у клиентки. Об этом сообщили в апелляционной станции.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, местная жительница 1958 года рождения, выдавая себя за экстрасенса, многократно обманывала клиентку, предлагая ей платные ритуалы и магические обряды, направленные на решение проблем, «фактически отсутствующих либо неразрешимых такими методами». Всего за магические услуги обвиняемая получила более 20 млн руб. Также ясновидящая «под угрозой возможных неблагоприятных последствий для здоровья клиентки» убедила ее переоформить на дочь обвиняемой 1985 года рождения 50% доли в уставном капитале компании, в которой жертва была учредителем. Имена фигурантов дела в пресс-релизе суда не раскрываются.

Рамонский райсуд по ходатайству следствия заключил обвиняемую под стражу на два месяца, а ее дочь — под домашний арест. Им обеим вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Ясновидящая обжаловала арест со ссылкой на пожилой возраст и проблемы со здоровьем, однако ее апелляционная жалоба была отклонена. Для ее дочери меру пресечения ужесточили, после чего ее взяли под стражу. Облсуд принял во внимание доводы потерпевшей и обвинения, что дочь, находясь под домашним арестом, оказывает давление на свидетелей.

Владимир Зоркий