Картошку сажают на контракты

Из-за серьезного подорожания картофеля в российской рознице производители предложили сетям перейти на долгосрочные контракты с фиксированными ценами. Сейчас в договорах обговариваются только объемы поставок, в то время как стоимость продукции устанавливается на торгах. Предложенный аграриями механизм, как рассчитывают участники рынка, позволит нивелировать влияние сезонных факторов при ценообразовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

На прошедшем 8 июля совещании в Минсельхозе с участием представителей Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) глава Картофельного союза Сергей Лулехин предложил перейти на долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и ритейлерами, сообщило отраслевое издание Shopper’s. Эту информацию “Ъ” подтвердил руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Отраслевая ассоциация предлагает распространить такие контракты на 80% немытого и несортового картофеля. Как пояснила госпожа Губина, сейчас в договорах между производителями картофеля и ритейлерами фиксируется только объем на определенный период, а цена устанавливается на торгах. Долгосрочные договоры же помогут предотвратить серьезную ценовую турбулентность на рынке, поясняет она. Самим же производителям это позволит оценить свою маржинальность и упростит управление денежными потоками, добавляет госпожа Губина.

Эта инициатива была предложена в связи с подорожанием картофеля из-за дефицита посевных площадей. К концу апреля 2025 года средняя оптовая стоимость столового картофеля урожая прошлого года составила 46,3 руб. за 1 кг, что на 85,2% больше год к году (см. “Ъ” от 6 мая). Для стабилизации цен на продукцию Минсельхоз готов поддержать инициативу Картофельного союза, заявили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что сейчас рассматривается возможность закрепить это предложение на законодательном уровне: в таком случае Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будут отслеживать формирование цен в таких контрактах.

В ФАС также поддерживают эту инициативу — это позволит в том числе нивелировать влияние сезонного фактора на формирование закупочных цен на продукт. В службе сообщили “Ъ”, что в долгосрочных контрактах необходимо также установить ответственность сторон за невыполнение условий. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленте» и «Магните» на запрос “Ъ” не ответили. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что рассматриваются разные механизмы снижения волатильности цен на сезонные товары, в первую очередь на овощи борщевого набора, в который входит картофель. По его словам, один из них — формульное ценообразование, в основе которого лежит мониторинг и плавное изменение цены договора поставки вслед за рыночными ценами.

Другая инициатива — это ценовые коридоры, добавляет господин Богданов. Это означает, что ритейлеры и аграрии компромиссно каждый квартал устанавливают коридор оптовых цен в зависимости от складывающейся конъюнктуры, и это будет фиксироваться в договорах поставок, поясняет исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Впрочем, он признает, что в то же время потолок стоимости картофеля в рознице никак не фиксируется. Тем не менее пока нет прозрачных и понятных решений, заключает господин Богданов.

Установление долгосрочных контрактов между сетями и производителями картофеля возможно в том случае, если аграрии смогут с высокой точностью определить себестоимость продукции, считают в консалтинговом агентстве AD Libitum. Долгосрочные контракты не изменят полностью систему дистрибуции и ценообразования, но сделают этот сегмент агроиндустрии более прогнозируемым как для ритейлеров, так и для производителей, считает директор консалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Основным риском для производителей картофеля является то, что себестоимость всегда может критически вырасти из-за какого-либо форс-мажора, заключают в AD Libitum.

Владимир Комаров