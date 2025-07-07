Плодово-выгодные цены

Спрос на клубнику и черешню на пике сезона сократился на 5–9% год к году, при этом цены за год выросли на 24% и 38% соответственно. На стоимости ягод сказались заморозки и дождливое начало лета, которые способствовали падению урожая в России. Дополнительным фактором стали сложности, возникшие у основных поставщиков черешни — Турции и Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество покупок клубники в июне сократилось на 9% год к году, черешни — на 5%, голубики — на 4%, подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Снижение спроса произошло в контексте роста цен на продукцию. «Сезон клубники и черешни в этом году был нормальным по продолжительности, но на его пике цены снизились крайне незначительно»,— констатирует директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов. Крупнейшие торговые сети “Ъ” не ответили.

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Клубника в июне, по данным «Чек Индекса», стоила в среднем на 15% дороже, чем годом ранее, 835 руб. за кг. Черешня выросла на 11%, до 585 руб. за кг. Для голубики увеличение составило 11%, до 1,5 тыс. руб. за кг. В NTech отметили более выраженный рост: клубника, по оценкам аналитиков, подорожала за год на 24%, до 719,5 руб. за кг на конец июня, черешня — на 38%, до 530,4 руб. за кг.

Июнь считается периодом наиболее высокого спроса на черешню и клубнику.

Сейчас сезон ягод на российском рынке заканчивается, констатируют в NTech. Аналитики отмечают, что по итогам недели 23–29 июня клубника подорожала на 4% к предыдущим семи дням, черешня — на 1%. Рост прослеживается уже вторую неделю. С 16 по 22 июня черешня и клубника прибавили по 5% к предшествующим семи дням. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов также фиксирует подорожание клубники. За неделю цены выросли на 10,2%, до 297,9 руб. за кг на 25 июня.

Господин Ардалионов обращает внимание на то, что изменение цен в сегменте ягод этим летом отличается от других сезонных фруктов — персиков и нектаринов, демонстрировавших уверенное снижение. По данным NTech, на 29 июня персики стоили в рознице в среднем 244,6 руб. за кг. Значение выросло на 12% год к году и сократилось на 6% за неделю. Абрикосы подорожали на 11% и подешевели на 5% соответственно, до 191,1 руб. за кг. Нектарины продавались в среднем за 219,7 руб. за кг. Снижение за неделю составило 13%, годовой прирост — 14%.

Одним из факторов роста цен на ягоды в этом году стало ограниченное предложение.

Заморозки в апреле—мае повредили часть урожая, констатируют в «Чек Индексе». В середине мая министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявлял, что урожайность черешни в регионе в этом году на 15–20% ниже прошлогодней. В Краснодарском крае ситуация была еще хуже: гендиректор Союза производителей ягод РФ Игорь Бугорский рассказывал «Ъ-Кубань», что из-за возвратных заморозков урожайность черешни снизилась более чем в полтора раза.

В результате значиетльная часть ягод была замещена импортной продукцией, а объем покупок сократился, считают в «Чек Индексе». Впрочем, Дмитрий Леонов отмечает, что уровень самообеспеченности ягодами и косточковыми в России и так составляет 42%. Порог продовольственной безопасности ранее был определен на уровне 60%. Фрукты и ягоды, в частности черешня, завозятся из-за рубежа. Ключевыми поставщиками эксперт называет Узбекистан, Азербайджан и Турцию.

Бюро статистики Турции (TUIK) сообщало, что в этом году в стране произведут 21,4 млн тонн плодовых культур и специй, на 21,4% меньше, чем годом ранее. Наиболее выраженное снижение по черешне и вишне — на 55,7% год к году. Причиной также послужили весенние заморозки.

По словам гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, Турция и Азербайджан формируют более половины поставок черешни в Россию. Сообщений о снижении урожая в Азербайджане не было. Но учитывая его близость к пострадавшим регионам Турции, картина здесь, вероятно, была схожая, говорит эксперт. Урожай черешни в Узбекистане, по словам госпожи Козий, в этом году увеличился, как и доля страны в российском импорте. «Но Узбекистан в большей степени ориентируется на поставки в Европу»,— отмечает она.

Ситуация с российской садовой земляникой (клубникой), по мнению Ирины Козий, в этом году была лучше, чем в прошлом, когда 70–80% урожая в центре страны погибло из-за заморозков. Поставки посадочного материала из европейских стран также наладились. Одновременно госпожа Козий не исключает, что на клубнике могли сказаться более поздние волны заморозков и дождливое начало сезона. Господин Леонов отмечает, что на стоимость ягод традиционно также влияют расходы на логистику, колебания курса и прочие издержки.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров