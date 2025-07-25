У «Авито» появится управляющий директор по искусственному интеллекту

В «Авито» вводят новую должность директора по искусственному интеллекту, ее займет Андрей Рыбинцев. Такое решение компании продолжает ее стратегию по внедрению ИИ-технологий в экосистему «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Управляющий директор по ИИ будет внедрять новые продукты и проекты, чтобы упростить пользование приложением для продавцов и покупателей. Работать над этим в компании будут с помощью генеративного искусственного интеллекта (GenAI), который в «Авито» начали использовать с этого года. С помощью нового кластера AI Experience (AIX) компания также создаст ассистента для пользователей.

Также ИИ-технологию встроят во внутренние процессы компании, чтобы работа с клиентами проводилась эффективнее. Согласно прогнозу представителей компании, технологии GenAI могут обеспечить «Авито» не менее 21 млрд руб. дополнительной выручки к 2028 году.