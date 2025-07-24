Специалисты начали реставрацию Большой Хоральной синагоги в Петербурге

Большая Хоральная синагога в Петербурге ушла на реставрацию, сообщает пресс-служба Смольного. Работы на фасадах и крыше объекта культурного наследия федерального значения ведутся по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) за счет городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Проектная документация по реставрации объекта 1893 года постройки была согласована в 2024 году, в июне этого года начали устанавливать строительные леса. Рабочие отремонтируют купол, восстановят кровлю, деревянные и металлические стропильные системы.

Также приведут в порядок гранитный и известняковый цоколь, крыльцо, лепной декор и колонны входного портала. Исторические решетки с окон и козырек демонтированы для восстановления в условиях мастерских. Все работы планируют завершить до конца 2027 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Зеленогорске завершились работы по реставрации фасадов Казанской церкви. Реставраторы восстановили исторический штукатурный слой, а также декоративные части киотов, кокошников, карнизов и других элементов.

Андрей Маркелов