В Зеленогорске завершились работы по реставрации фасадов Казанской церкви

Работы по реставрации фасадов Казанской церкви в Зеленогорске завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Накануне престольного праздника — Дня обретения образа Казанской Божией Матери, отмечаемого 21 июля, — строители сняли леса с фасадов. Завершается восстановление штукатурки внутренних исторических откосов окон»,— рассказали в администрации.

В процессе работ фасады церкви были очищены от поздних цементных покрытий. Реставраторы восстановили исторический штукатурный слой, а также декоративные части киотов, кокошников, карнизов и других элементов. Кроме того, работы затронули гранитную облицовку цоколя, которая сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.

Также специалисты выполнили реставрационный ремонт, были окрашены металлические решетки и двери храма. Главная входная дубовая дверь с фрамугой тоже была восстановлена.

Работы по реставрации памятника федерального значения «Церковь Казанская» на Приморском шоссе, 547, велись в рамках программы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга за счет средств городского бюджета.

Ранее в Смольном показали процесс реставрации Дома Брюллова на Васильевском острове.

Дарья Астанина