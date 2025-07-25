Дни рождения
Сегодня исполняется 52 года президенту—генеральному директору ПБК ЦСКА Андрею Ватутину
Андрей Ватутин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет телекомментатор, журналист, писатель, заслуженный тренер РСФСР Владимир Гомельский:
— С удовольствием поздравляю Андрея Ватутина с днем рождения! С уважением отношусь к тому, что он сделал для ЦСКА, и с надеждой смотрю в будущее моего любимого клуба, возглавляемого Андреем,— он еще сможет сказать свое слово. Он, несомненно, добился огромных успехов, и хочется, чтобы и дальше продолжал их добиваться!