По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году разыскивают пятерых фигурантов

СКР объявило в розыск трех граждан Украины и двух резидентов Грузии по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. Следователи также ищут перевозчиков взрывчатки в Россию, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости». Им всем заочно предъявили обвинения.

Следствие считает, что подготовкой теракта занималась СБУ под руководством ее председателя Василия Малюка. Формировали преступную группу за границей. В нее вошли:

Михаил Цюркало;

Денис Ковач;

Сергей Андрейченко;

Леван Бенашвили;

Александр Инасаридзе.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовик с самодельной бомбой. Погибли пять человек, были разрушены несколько пролетов автомобильной дороги. Как стало известно позже, для взрыва использовали твердое ракетное топливо.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крымский мост запускали в небо».

Никита Черненко