Мы за ценой не постоим?

30 мая в “Ъ” (см. «Обоснование для несведущих») мы опубликовали ответ критикам Русфонда, Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ) и других благотворительных фондов страны за сборы пожертвований на поиск неродственных доноров костного мозга. Наши ежегодные многомиллионные вложения в спасение больных раком крови критики называют необоснованными, так как государство-де само финансирует «поиск доноров». Мы рассказали, как дело обстоит на самом деле: только в 2024 году выполненный Национальным РДКМ «поиск доноров» оценивается в 216,1 млн руб.— клиники страны получили 143 неродственных трансплантата, в том числе 44 импортных. Вклад государства в наши поставки составил 5,7 млн руб.— этих денег хватило бы на трансплантаты только для четырех россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Прошло два месяца, критики предпочли отмолчаться, молчание, как известно, знак согласия. Но проблема-то финансирования подбора отечественных доноров пациентам осталась. Дело даже не в том, что государство частично финансирует заготовку костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Проблема в том, что у отечественного неродственного трансплантата вовсе нет единой цены. Тем более странно, что этот редкий вид медпомощи Россия практикует с начала 90-х годов прошлого века.

История проблемы

Во всем мире торговля человеческими органами запрещена, и мы не исключение. А костный мозг является важнейшим органом кроветворной системы. И все-таки российские врачи с 1992 года делают неродственные трансплантации костного мозга (ТКМ). В первые годы это были исключительно зарубежные поставки трансплантатов, так как отечественной донорской базы фактически не существовало. До 2024 года импорт оплачивали сами граждане или благотворители. Так, Русфонд финансирует такие закупки с 1998 года. Основным поставщиком была и остается ФРГ.

Все эти годы организаторы нашего здравоохранения объясняли практику частного закупа трансплантатов как раз всемирным запретом торговли органами. А частные структуры вправе за свой счет покупать несертифицированные лекарства при наличии соответствующего заключения медицинских комиссий.

Казус в том, что и для нас это не были покупки из-под полы. Поставщики действовали в соответствии со своим законодательством. Например, Германия законом и подзаконными актами приравняла трансплантат костного мозга к лекарственному препарату. То есть превратила в товар. Любому товару положена цена. В случае с трансплантатом его стоимость учитывается как ноль, но признаются затраты на его получение. Такой подход позволил системно финансировать весь цикл подбора доноров, генетически совпавших с пациентами, а также заготовку трансплантатов. И расплачиваться с поставщиками внутри страны, принимать импорт и торговать на экспорт. В ФРГ фонд обязательного медицинского страхования платит за отечественный трансплантат до €15 000. Экспортные цены варьируются: €17 500 — тариф DKMS, крупнейшего в мире немецкого донорского центра.

У Национального РДКМ есть цена

Что до импорта в РФ неродственных трансплантатов костного мозга, то отчасти государство нашло решение. Как мы рассказывали, с 2024 года на этот импорт выделяются средства из госбюджета — там цена зависит от расценок поставщиков. А вот на отечественные трансплантаты единая цена не сложилась. Картина следующая. До появления в сентябре 2022 года Федерального регистра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в стране действовало 14 локальных донорских центров при госучреждениях и два некоммерческих. Донорский центр отвечает за рекрутинг доноров, генотипирование, управление их персональными данными, в том числе генетическими.

Клиники с генотипами пациентов заходили в информационные системы объединения регистров госучреждений и некоммерческого Национального РДКМ. Обнаружив совпадения в базе госрегистров, клиника сама занималась «поиском доноров» — их подбором и заготовкой трансплантатов, либо работы с донором брал на себя локальный регистр. Если совпадал донор из Национального РДКМ, то клинике, как и сейчас, следовало лишь отправить заявку и потом согласовать дату доставки трансплантата. Все процедуры и их оплату берет на себя Национальный РДКМ.

В первом случае поиск средств лежал на клинике (в том числе как дополнительная нагрузка на врачей), лишь на забор полагалась госквота. В Национальном РДКМ сейчас стоимость «поиска донора» оценивается в 879 849 руб. В том числе подбор донора — в 153 150 руб., его активация — в 644 127 руб., плюс доставка — 82 572 руб. В комплекс активации входит медобследование донора, организация проезда к месту забора и обратно, сам забор, проживание, расходы на питание, компенсация за потерю зарплаты, страховка и наблюдение за донором в течение десяти лет после забора.

По мнению экспертов Национального РДКМ, клиническая практика работы с донорами локальных госрегистров сохранялась и с появлением Федерального регистра вплоть до 2025 года. Важная деталь: время подбора донора и заготовки трансплантата в Национальном РДКМ вдвое короче (1,5 месяца), чем в клиниках (3 месяца).

Нужна именно единая цена

Но сейчас происходит серьезная реорганизация: Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА — администратор Федерального регистра — развивает структуру, которая в Национальном РДКМ существует с 2018 года и называется медицинской дирекцией. Это она освободила клиники от «поиска доноров». Иными словами, ФМБА превращает Федеральный регистр из поисковика в донорский центр — поставщика неродственных трансплантатов?

Таким образом, в стране остается два крупных поставщика. Наверняка в ФМБА уже сформирована смета и определена стоимость всего комплекса «поиска донора». Эта информация нам неизвестна. Однако куда важнее, кто определит единую для страны стоимость отечественного трансплантата для покрытия расходов на него из госбюджета. Нужна, как представляется, именно единая цена — вне зависимости от правового статуса поставщика, государственного, как в случае ФМБА, или некоммерческого Национального РДКМ.

Что касается технической стороны проблемы, то предпосылки для ее решения уже есть. В 2023 году Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ совместно с Национальным РДКМ выпустил «Методические рекомендации по организации поиска доноров костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток (ГСК)». Этот документ стандартизирует этапы организации поиска неродственных доноров и описывает механизмы взаимодействия медорганизаций с Национальным РДКМ для обеспечения равного доступа всех пациентов к этому виду помощи. Смета «поиска доноров» в Национальном РДКМ соответствует этим рекомендациям.

По нашему мнению, участие специалистов Минздрава РФ в утверждении единой цены трансплантата, чьи клиники за свой счет многие годы занимались «поиском доноров», могло бы оказать неоценимую услугу всей отрасли.

Трансфузиологи и менеджеры донорства костного мозга знают, что правительство весьма пристально следит за развитием этого направления. В 2023 году была сформулирована потребность в 650 неродственных ТКМ, фактически было выполнено 392. В 2024 году потребность определили уже в 1 тыс. трансплантаций (факт — 475). Очевидно, что эти планы ограничены мощностями клиник, донорской базы России и финансовыми ресурсами. Очевидно и другое: планы должны подкрепляться госбюджетом. Клиники должны знать, что финансирование «поиска доноров» и ТКМ гарантировано государством. Имей страна единую цену на трансплантат, реализацию этих гарантий мог бы взять на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Уверены: единая государственная цена обеспечит равные условия доступа наших тяжелобольных граждан к трансплантации вне зависимости от российской географии, от ведомственной принадлежности клиники, от правового статуса регистра, где найден донор.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ