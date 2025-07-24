Союзных премьеров приняли в Сибири

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг в Манжероке провел ряд двусторонних встреч — с главами правительств Армении, Белоруссии и Казахстана. В отношениях с Ереваном Москву беспокоит снижение товарооборота на фоне сближения Армении с Евросоюзом, в связи с чем обсуждались меры для корректировки ситуации. С Белоруссией и Казахстаном повестка была более обыденной: премьеры продолжили диалог о развитии промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В преддверии основного дня международной экологической конференции, которая 24–26 июля проходит на курорте Манжерок, в Республику Алтай начали съезжаться гости из стран СНГ для участия в пленарной сессии — в регион прибыли делегации из Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. С некоторыми из них в четверг провел двусторонние встречи также посещающий Сибирь премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, глава российского правительства провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча прошла за закрытыми дверями в силу чувствительности повестки.

Как сообщил по итогам вице-премьер Алексей Оверчук, обсуждались меры для налаживания ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве. Москву, по его словам, беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами. Отметим, в 2024 году показатель достиг $12,7 млрд, показав рост в 1,6 раза, однако вице-премьер ранее отмечал, что взаимная торговля «недосчиталась» $2 млрд, а возможные потери в этом году могут составить уже $6 млрд. Объяснялось это более осторожным отношением предпринимателей из РФ к ведению бизнеса с Арменией на фоне планов страны по сближению с Евросоюзом. Также у российской стороны вызывают вопросы некоторые акты правительства Армении — в частности, речь идет о допуске на рынок пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами ЕС, США и других стран, которая не соответствует сертификации Евразийского экономического союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаила Мишустин (слева) и премьер-министр Беларуси Александр Турчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаила Мишустин (слева) и премьер-министр Беларуси Александр Турчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В более открытом формате прошли встречи с премьер-министрами Белоруссии и Казахстана — Александром Турчиным и Олжасом Бектеновым, но и повестка их выглядела уже более буднично. Ключевой для Москвы и Минска вопрос в условиях санкций в отношении РФ и Белоруссии — реализация планов по импортозамещению. Напомним, сейчас в Союзном государстве реализуется 27 импортозамещающих проектов на 167 млрд руб. (в том числе за счет российского кредита на сумму свыше 100 млрд руб.), идут переговоры и о расширении списка проектов. Как отметил Михаил Мишустин, страны «уделяют приоритетное внимание» развитию промкооперации и промышленной политике Союзного государства. В рамках этого направления, отметил он, «поставлен знак равенства между понятиями "российская" и "белорусская" продукция». Поясним, сделано это для обеспечения равного доступа к госзакупкам и инструментам поддержки. Реализация таких планов, судя по словам премьеров, Москву и Минск в целом устраивает. Михаил Мишустин обратил внимание на то, что в товарообороте двух стран растет доля машин, оборудования и высокотехнологичной продукции — конкретных цифр он не привел, но пояснил, что речь идет об автомобилестроении, электронике, станкостроении.

При этом, добавил он, 90% расчетов производится в нацвалютах — для защиты взаимной торговли и инвестиций «от негативной внешней конъюнктуры».

Напомним, в 2024 году товарооборот между Россией и Белоруссией увеличился на 5,7%, до 4,6 трлн руб.

В первом квартале этого года показатель прибавил 3% в годовом выражении, составив 1,1 трлн руб. Александр Турчин заявил, что по этим вопросам страны «интенсивно двигаются», ускорить же работу необходимо в сфере цифровизации.

С Олжасом Бектеновым Михаил Мишустин обсудил перспективы инвестиционного сотрудничества, отметив, что Астана и Москва «обеспечивают оптимальный деловой климат» для выхода компаний на рынки двух стран, создания совместных предприятий, а также обмена инвестициями и технологиями. По словам премьера, РФ в прошлом году стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. Отметим, вложения РФ достигли $4 млрд (плюс 23,6%), обогнав таким образом инвестиции из Нидерландов ($3,8 млрд). Олжас Бектенов, в свою очередь, заверил, что Казахстан настроен на дальнейшее углубление отношений РФ. Перспективными направлениями российская сторона считает запуск совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, цифровой экономики. Как добавил Алексей Оверчук, обсуждались также вопросы улучшения судоходства на Каспии и сотрудничество в сфере образования.

Евгения Крючкова, Горно-Алтайск