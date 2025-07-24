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За полгода «Агрокомплекс» Ткачева произвел 45 тысяч тонн молочной продукции

По итогам первого полугодия 2025 года предприятия агрохолдинга «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева произвели 45,9 тыс. т молочной продукции, не включая сыры. Объем выпуска сыров составил 7,4 тыс. т, а суточная выработка достигла 41 т, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре производства наибольший объем пришелся на питьевое молоко — порядка 24 тыс. т. Кроме того, было произведено 11,5 тыс. т кефира, 4,8 тыс. т ряженки, 2,7 тыс. т сметаны, 1,5 тыс. т прочей кисломолочной продукции, в том числе простокваши, мацони и варенца. Производство творожных изделий составило 149,5 т, творога — 26 т, сливок — 713 т, масла — 676 т, йогуртов и молочных коктейлей — 478 т, мороженого — 390 т.

Как отметила директор по маркетингу компании Светлана Городина, в 2025 году «Агрокомплекс» планирует расширение ассортимента за счет вывода на рынок новой линейки безлактозной продукции, ориентированной на потребительский спрос в сегменте функционального питания. Также компания намерена усилить позиции в категории современных молочных продуктов, включая обогащенные белками и витаминами линейки.

«Агрокомплекс» сохраняет позиции второго крупнейшего производителя сырого молока в России, ежедневно перерабатывая свыше 640 т. Молочную продукцию выпускают три завода: «Молоко» и «Сыры Кубани» в станице Выселки, а также «Медведовский молочный завод» в станице Медведовской. Продукция под брендами «Агрокомплекс Выселковский» и «Николаевские сыроварни» представлена в собственной розничной сети холдинга, охватывающей Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, Адыгею и Москву. Кроме того, поставки осуществляются в федеральные и региональные торговые сети.

Вячеслав Рыжков

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