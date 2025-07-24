До конца года в Ленобласти введут в эксплуатацию пять водоочистных сооружений

Пять водоочистных сооружений федерального проекта «Чистая вода» построят в Ленобласти до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Контроль готовности объектов к вводу обсудил с профильными ведомствами губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы на 1 апреля завершили водоочистные сооружения в Колчаново, ввели 100% в эксплуатацию. Я там был, очень хороший объект и хороший пример работы другим подрядчикам по внедрению современных технологий, ноу-хау и экономии бюджетных средств»,— сказал господин Дрозденко.

Губернатор 47-го региона попросил своего заместителя Евгения Барановского взять на контроль и оперативно отрабатывать все необходимое согласование по вводу объектов в строй, чтобы не было бюрократии. На текущий момент водонасосные станции в Русско-Высоцком, Федоровском и Красном Бору готовы более чем на 90%. Особое внимание привлечено к работам в селе Паша.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жители Кингисеппа активно жаловались на качество воды. Власти Ленобласти обещали предоставить пути решения проблемы до 1 августа. Подробнее читайте в материале «Вода в Кингисеппе вылилась в социальную напряженность».

Андрей Маркелов