Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти готовятся ввести полный запрет на экспорт бензина

Правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина из РФ для производителей, сообщили источники “Ъ”. По их словам, решение может быть принято в ближайшие дни. Об этом также сообщает ТАСС, уточняя, что полный заперт может быть введен на август и сентябрь.

В четверг стоимость АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,41%, до 76,33 тыс. руб. за тонну. Котировки приблизились к историческому рекорду сентября 2023 года — 76,876 тыс. руб. В ходе торгов 24 июля цены превышали 77 тыс. руб. за тонну. Стоимость АИ-92 снизилась на 0,45%, до 66,3 тыс. руб. за тонну впервые после роста с 14 июля.

Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности действует запрет. В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак говорит, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина.

Новости компаний Все