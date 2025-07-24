Власти готовятся ввести полный запрет на экспорт бензина

Правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина из РФ для производителей, сообщили источники “Ъ”. По их словам, решение может быть принято в ближайшие дни. Об этом также сообщает ТАСС, уточняя, что полный заперт может быть введен на август и сентябрь.

В четверг стоимость АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,41%, до 76,33 тыс. руб. за тонну. Котировки приблизились к историческому рекорду сентября 2023 года — 76,876 тыс. руб. В ходе торгов 24 июля цены превышали 77 тыс. руб. за тонну. Стоимость АИ-92 снизилась на 0,45%, до 66,3 тыс. руб. за тонну впервые после роста с 14 июля.

Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности действует запрет. В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак говорит, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина.